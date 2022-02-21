الجامعة العربية تدين هجوم هيرشبيلي في الصومال: الإرهاب لن يعطل الانتخابات

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الدامي الذي شهدته ولاية هيرشبيلي الصومالية يوم السبت الماضي.

عبّر أبو الغيط، في بيان له، اليوم الاثنين، عن إدانته بأشد العبارات العملية الانتحارية الإرهابية التي وقعت في مدينة بلدوين بولاية هرشبيلي بالصومال يوم السبت الموافق 19 فبراير الجاري والتي أسفرت عن مقتل 20 شخصا وجرح ثلاثين آخرين.

وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لذوي الضحايا وللصومال حكومة وشعبا، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.

في السياق ذاته، صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بأنّ هذه الهجمات الإرهابية لن تتمكن من تعطيل العملية الانتخابية، بل ستزيد من تكاتف المجتمع الدولي مع جهود بناء الدولة الصومالية وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي في التنمية والاستقرار.

وكانت حركة الشباب الصومالية كانت قد أعلنت، يوم السبت الماضي، مسؤوليتها عن تفجير مطعم مزدحم أسقط 20 قتيلا و30 مصابا.

ويأتي تبني حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم، وسط عملية إجراء الانتخابات البرلمانية التي طال تأجيلها والتي غالبا ما تشهد توترات.

وفي وقت سابق، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال، جيمس سوان، خلال اجتماع لمجلس الأمن، القادة السياسيين في الصومال إلى استكمال انتخابات مجلس النواب وإعطاء النساء حقهن في المشاركة والتمثيل بها.