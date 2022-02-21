الرئيس البيلاروسي: سأكون أول من يمضي إلى الحرب في حال دعت الضرورة

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، استعداده ليكون أول من يمضي إلى الحرب في حال كان ذلك ضروريا للدفاع عن الوطن.

وقال لوكاشينكو، بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الاثنين: "نحن بحاجة إلى بذل قصارى جهدنا للحفاظ على بلدنا، وإذا كان الدفاع عن الوطن ضروريا، فأنا أقول بصراحة نحن الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري، وسنكون أول من يمضي لحماية وطننا".

ووصف الرئيس البيلاروسي الوضع في أوروبا بأنه جنون إشعال حرب، مشيرا إلى أن بلاده وجدت نفسها في مركز هذه الأحداث.

وأضاف أنه "حاول خلال التدريبات العسكرية المشتركة الروسية البيلاروسية أن يوضح للصحفيين مدى فظاعة الحرب؛ فالحرب مرعبة".