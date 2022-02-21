الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا فورا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات العسكرية الروسية" المحتملة.

وحثّت واشنطن، المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.

وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا، في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك": "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري".

ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.