تربعت النرويج على صدارة جدول ترتيب ميداليات النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، التي استضافتها الصين بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.

وتقام الدورة المقبلة من الألعاب الشتوية في إيطاليا، بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيتزو في العام 2026، فيما يوقد المرجل الأولمبي قبل ذلك بعامين في افتتاح الألعاب الصيفية المرتقبة في باريس عام 2024.

وأقيمت الدورة الحالية في فقاعة صحية ومن دون جماهير، باستثناء عدد من المدعوين، جراء فيروس كورونا. وجمعت الألعاب 2911 رياضياً يمثلون 91 لجنة أولمبية للتنافس على 109 ألقاب.

وتحت عنوان " عالم واحد، عائلة واحدة" أقيم الحفل الختامي للدورة التي شهدت 17 يوما من المنافسات الرياضية، التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف.

ترتيب جدول الميداليات بعد ختام منافسات اليوم الـ16 والأخير من أولمبياد بكين:

1- النرويج (16 ذهبية و8 فضية و13 برونزية)

2- ألمانيا (12 ذهبية و10 فضية و5 برونزية)

3- الصين (9 ذهبية و4 فضية وبرونزيتان)

4- الولايات المتحدة (8 ذهبية و10 فضية و7 برونزية)

5- السويد (8 ذهبية و5 فضية و5 برونزية)

6- هولندا (8 ذهبية و5 فضية و4 برونزية)

7- النمسا (7 ذهبية و7 فضية و4 برونزية)

8- سويسرا (7 ذهبية وفضيتان و5 برونزية)

9- روسيا (6 ذهبية و12 فضية و14 برونزية).