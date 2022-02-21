أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الاسواق والمحلات ومنشآت بيع السلع.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء والمشكلة من مسئولي قطاعات التموين، والصحه، والطب البيطرى، والبيئه، والتي يتم من خلالها التفتيش علي الاسواق والمحلات، ويتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.



وأسفرت الحملات عن ضبط واعدام 1000 كيلو زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي و784 كيلو مواد غذائية وحلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقامت تحرير 66 محضرا بمخالفات متنوعة بمراكز الجمالية والمطرية.