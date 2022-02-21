قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن المعاشات من المقرر أن تشهد زيادة في شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى إجراء دراسة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للمعاشات هذا العام.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الهيئة ستقدم أقصى نسبة تصرف في زيادة المعاشات وتعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنها تعرض بعد ذلك على الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرارها.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل الآن على المنظومة الجديدة لإطلاقها في يوليو لعام 2023، قائلًا إن المنظومة الجديدة وربط قواعد بيانات الهيئة مع باقي قواعد هيئات الدولة، يؤدي إلى إلغاء أكثر من 90% من الأوراق المطلوبة من المواطن.

وعن صندوق المعاشات للاستثمار، أوضح أن الهيئة عكفت على تطبيق قانون 148 لعام 2019 الذي نص على إنشاء صندوق استثمار لإدارة أموال التأمينات اعتبارًا من 2020، لافتًا إلى أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة والجهات المعاونة لها استغرق وقتًا.

ولفت إلى صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أمناء صندوق لأول مرة في مصر، يوم 3 فبراير لعام 2022، موضحًا أن مجلس الأمناء المسؤول عن وضع السياسات الاستثمارية لأموال التأمينات وتوفير السيولة اللازمة لصرف المستحقات.

وذكر أن القانون يتيح للهيئة استثمار 75% من أموالها في السندات والأصول والـ25% المتبقية في مختلف أوجه الاستثمار المتاحة في السوق المصري، متابعًا أن المجموعة التي وجه رئيس الوزراء بتشكليها على أعلى مستوى في الاستثمار وتضم رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد كوجاك نائب وزير المالية، ومي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي.