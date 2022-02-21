شهدت رحلة تابعة للخطوط القطرية من الدوحة إلى الدارالبيضاء في المغرب حالة من الهلع وسط الركاب، بعدما حاول راكب، وهو في حالة هيستيرية، فتح باب الطائرة وهي على علو 12 ألف متر.



ونشرت وسائل إعلام مغربية، مقطع فيديو أظهر طاقم ضيافة الطائرة والركاب وهو يحاولون السيطرة على الراكب، وقد أصيب راكب آخر بجروح، حيث وجه له المعتدي لكمات خاطفة.



ولحسن الحظ كان بين الركاب بطل العالم في رياضة جوجيتسو، الذي سيطر على الشاب المشاغب بإحكام، وقام المضيفون بتكبيله في أحد المقاعد.



وبعد نزول الطائرة في مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء، تم تسليم الراكب إلى السلطات المغربية الأمنية هناك.



