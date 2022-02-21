بوتين: بعض أراضي أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفيتي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «روسيا الشيوعية هي من أسست أوكرانيا الحديثة»، معقبًا: «أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا».

وأضاف في كلمة موجهة للشعب الروسي، مساء الاثنين، أن «جوزيف ستالين حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها»، لافتًا إلى أن «بعض أراضي أوكرانيا كانت هدية من الاتحاد السوفيتي»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وأشار إلى أن «الثورة البلشفية هي التي صنعت أوكرانيا بشكلها الحالي»، قائلًا إن «منطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا إلى السيادة الأوكرانية».

وذكر أن «روسيا قدمت بشكل دائم مساعدات لشركائها في رابطة الدول المستقلة ومن ضمنها أوكرانيا، وتحملت مسؤولية جميع ديون دول الاتحاد السوفيتي»، مشيرًا إلى أن «المساعدات التي قدمتها روسيا لأوكرانيا منذ عام 1991 وصلت إلى أكثر من 150 مليار دولار».

ونوه إلى أن «أوكرانيا استفادت من التعامل مع روسيا ولم تقدم أي شيء لها»، متهمًا «كييف بأنها كانت تسرق الغاز الروسي المار من أراضيها إلى أوروبا».