بدء مناورات حلف الأطلسي في بولندا وسط أزمة أوكرانيا

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بدأت في بولندا اليوم الاثنين المناورات العسكرية "ضربة السيف 2022" لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ،والذي كان مخططا لها منذ فترة طويلة فيما تستمر الأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا.

وقال الجيش البولندي في بيان إن زهاء 1300 جندي بولندي يشاركون في التدريب العسكري الدولي.

وأضاف "فعاليات التدريب مثل ضربة السيف 2022 كان مخططا لها بشكل مسبق تماما وليست مرتبطة بأي عملية حالية".

وصرحت متحدثة باسم القوات المسلحة البولندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بـأن المناورة تركز على الجزء الشمالي من البلاد.

يذكر أن بولندا تقع على الحدود الغربية لأوكرانيا .

كما يشارك في المناورات جنود من الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

وتأتي المناورة وسط تحذيرات من الناتو بقيادة الولايات المتحدة من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا ، وهو مانفته موسكو .