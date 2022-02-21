طلائع الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطلق المخيم الكشفي لتنمية المهارات

نظمت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، المخيم الكشفي لتنمية المهارات لغير الكشفيين لطلاب المدارس، بمدرسة علي مبارك الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة متمثلة في إدارة الطلائع، ومديرية التربية والتعليم.



وقال عبد العال أحمد مدير الإدارة العامة للطلائع بجنوب سيناء، إن تدريبات المخيم الكشفي لغير الكشفيين تتضمن تدريب الأشبال على تاريخ الحركة الكشفية، واستخدام الحبال، وأنواع الأربطة في النشاط الإرشادي، وإسعافات أولية للأشبال بالمدارس.



وأوضح مدير إدارة الطلائع في تصريح لـ"الشروق"، اليوم، أن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء حريصة على تنمية مهارات الطلاب، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتوجيهات محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.