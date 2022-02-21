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تقرير: زيادة ضريبة الكربون سترفع تكاليف المعيشة للأسر في سنغافورة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 12:22 ص

أفاد تقرير أن زيادة ضريبة الكربون الوشيكة في سنغافورة يمكن أن تتسبب في زيادة تكاليف المعيشة للأسر خلال الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما قررت الشركات نقل زيادة تكاليف تشغيلها للمستهلكين، في الوقت الذي يجري فيه انتقال نحو الطاقة الخضراء.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأحد عن ديفيد برودستوك الباحث الكبير ومدير وحدة اقتصادات الطاقة بمعهد أبحاث الطاقة بجامعة سنغافورة الوطنية، قوله إن الغاز الطبيعي يشكل 95% من الوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وأن حرقه يتسبب في انبعاث الكربون، ومن ثم يمكن لسكان سنغافورة أن يتوقعوا انعكاس الزيادات التدريجية بضريبة الكربون في فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

تأتي تصريحات برودستوك، بعدما قال وزير مالية سنغافورة لورنس وونج في خطابه بشأن الميزانية يوم الجمعة الماضي إن ضريبة الكربون ستزداد من المعدل الحالي البالغ 5 دولارات لطن الانبعاثات إلى 25 دولار في عامي 2024 و2025، و45 دولارا في عامي 2026 و2027، قبل أن تصل إلى 50 و80 دولار لطن الانبعاثات بحلول عام 2030.

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