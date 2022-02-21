علق ديفيد سيزا، المدرب العام السابق بالنادي الأهلي، على تتويج الأحمر مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة، مشيرًا إلى أنه ينقصه لقب واحد مع القلعة الحمراء ليكون حقق كل شيء

وقال سيزا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة": "حصدنا كأس السوبر على حساب الزمالك، وتردد اسمي للتواجد مع جهاز بيتسو موسيماني مجرد شائعات".

وأضاف: "أما عن قرار رحيل رينيه فايلر فكنا نعمل بشكل طيب جدًا مع الأهلي، ولا يمكن أن ننسى موقف كورونا، كان موقفًا في غاية الصعوبة، كنا في مصر ولم نلتق بعائلاتنا منذ أشهر وتوقفت كل البطولات، ولولا الفيروس لاستمر فايلر في الأهلي لمدة عامين بدون أي مشكلة، ولكن السبب هو كورونا، وعلينا أن نقبل الأمور كما هي".

واسترسل: "أكثر اللاعبين الذين أثاروا إعجابي في الأهلي عندما كنت متواجدًا مع فايلر علي معلول ومحمد الشناوي وعمرو السولية، هم لاعبين كبار وقادة الفريق".

وتابع: "موسيماني فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وهذا شىء عظيم، واحتل المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وهذه نتائج مهمة للأهلي ولكرة القدم المصرية".

وواصل: "موسيماني يؤدي عملًا جيد جدًا مع الأهلي، الطبيعي أن يفوز ببطولة الدوري مع الأهلي، وعلى موسيماني أن يحقق الدوري ليكون قد حقق كل شىء مع القلعة الحمراء".

واسترسل: "كان لدي شعور عظيم مع الأهلي وأتواصل مع الكثيرين هناك، وربما أعمل في الأهلي مستقبلًا".

واستكمل: "منتخب مصر واحد من أفضل الفرق في إفريقيا مع السنغال والكاميرون، خسروا في كأس أمم إفريقيا بضربات الترجيح، مصر في المستقبل لديها الفرصة للتأهل لكأس العالم، وهذا الأمر لن يكون سهلًا".

وأتم: "منتخب مصر لديه حاليًا مدير فني جديد ذو خبرات دولية كبيرة جدًا، ومن السهل أن تتأهل مصر للمونديال".