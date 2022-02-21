تغنت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي، بـ تألق النجم المغربي حكيم زياش، الذي قاد "البلوز" للفوز على كريستال بالاس 1-0، مساء السبت، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وفرض صانع الألعاب المغربي، نفسه نجما لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس، بتسجيله هدف فوز "البلوز"، قبل دقيقة واحدة من نهاية اللقاء، بعد عرضية رائعة للإسباني ماركوس ألونسو.

وأثنى الحساب الرسمي لتشيلسي في موقع "فيسبوك"، على زياش بطريقة خاصة، حيث نشر صورة له من المباراة وأرفقها بكلمات من الأغنية الشهيرة "يخليك للي" للفنان المغربي سعد لمجرد: "ديما عاطيني الخاطر.. نلقاه جنبي حاضر".

ويشار إلى أن زياش سجل للمرة الثالثة تواليا في مباريات تشيلسي بالدوري الإنجليزي، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في جميع المسابقات التي شارك فيها خلال الموسم الجاري.

وبعد الفوز على كريستال بالاس، رفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة معززا موقعه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.