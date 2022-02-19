المبعوث الأمريكي: ارتفاع درجات الحرارة تسبب في موجة الحرائق والفيضانات

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إن استمرار ارتفاع درجات الحرارة يؤثر بشكل واضح علي زيادة مساحة المحيطات علي حساب اليابسة، مشيرا إلى أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة تسبب في تداعيات سلبية ملموسة أهمها موجة الحرائق والفيضانات.

وأضاف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ خلال مؤتمر صحفي، أنه يتطلع لأن تجد التزامات مواجهة التغير المناخي خطوات ملموسة على الأرض، مؤكدا أن التغير المناخي يؤثر مباشرة على حياة 250 مليون نسمة.

وأوضح أنه هناك آثار سلبية لتغيرات المناخ يجب أن نواجهها جميعاً، ويتم ذلك بالعمل على الوفاء بالتزامات تقليص الانبعاثات الحرارية بأسرع شكل ممكن.