وزير الدفاع الأوكراني: من غير المرجح أن تشن روسيا هجوما من بيلاروس

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إنه يبدو من غير المرجح أن تشن القوات الروسية هجوما من بيلاروس، على الرغم من التحذيرات المتكررة من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف ريزنيكوف للصحفيين: "يبدو ذلك مثيرا للضحك". وتقدر كييف عدد أفراد القوات الروسية في بيلاروس بحوالي تسعة آلاف بالإضافة إلى المعدات.

ويتابع ريزنيكوف إنه ليس من المستغرب عدم سحب موسكو لقواتها بعد انتهاء التدريبات المشتركة التي أجرتها مع الجيش البيلاروسي أمس الأحد، "حيث يبدو أنهم لم يأتوا من الشرق الأقصى على مدار عدة أسابيع من أجل التدريب لمدة 10 أيام ثم العودة".