 رئيس جمهورية دونتسك الشعبية يدعو لحمل السلاح لمواجهة القوات الحكومية الأوكرانية - بوابة الشروق
الإثنين 21 فبراير 2022 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

رئيس جمهورية دونتسك الشعبية يدعو لحمل السلاح لمواجهة القوات الحكومية الأوكرانية

كييف/موسكو (د ب ا)
نشر في: الإثنين 21 فبراير 2022 - 3:24 م | آخر تحديث: الإثنين 21 فبراير 2022 - 3:24 م

دعا دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونتسك الشعبية كل الرجال لحمل السلاح لمواجهة القوات الحكومية الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا مرارا وتكرارا أنها لا تعتزم شن هجوم على الانفصاليين الموالين لروسيا.

وتحدث بوشيلين عن قصف كبير من الجانب الأوكراني.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومة.

وقالت سلطات الانفصاليين إنه تم ضرب مدرستين ومستشفى ومحطة كهرباء في دونتسك.

ويشار إلى أنه في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا، يستمر نقل النساء والأطفال بصورة أساسية إلى روسيا على متن حافلات وقطارات. وقد وصل عشرات الآلاف لأماكن إيواء في مناطق متعددة بروسيا. واضطر الرجال للبقاء في المناطق المتنازع عليها.

وقال بوشلين" أطالب الرجال، كل من يستطيع حمل السلاح، الانضمام لقيادات الجيش بالمناطق، والوقوف للدفاع عن أسرهم وأطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم ومن أجل أرض أجدادنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك