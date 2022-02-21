نبيل فهمى يكتب: أوكرانيا والخيارات الألمانية

كتبت منذ أسابيع قليلة عن المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتز، الذى تولّى المسئولية عقب أعوام طويلة شهدتها بلاده تحت إدارة مستقرة لأنجيلا ميركل، وتناولت التوجهات المحتملة خلال ولايته الأولى من واقع تكوينه الشخصى وآرائه المسجلة. وتطرقت إلى بعض المواقف المتوقعة منه، وارتباطا بذلك، ما هو منتظر كدور ألمانى فى أوروبا وعلى المستوى الدولى.

وبعد تولّى المستشار الجديد منصبه بأسابيع قليلة، توترت وبشدة الأوضاع حول أوكرانيا، وزاد الاهتمام بالمواقف الألمانية، وعجالة تحديد موقفها مع توتر علاقة الدول الغربية بروسيا تحت رئاسة فلاديمير بوتين من جانب، والولايات المتحدة من ناحية أخرى، على الرغم من أنها تعنى وتصب فى الساحة الأوروبية بصفة خاصة، وهو ما سلّط الأضواء على السياسات الألمانية وردود الفعل المنتظرة من المستشار الجديد. وكان ولا يزال فى الأذهان دور قيادات ألمانية تاريخيا، التى حافظت على العلاقة الألمانية الغربية، مع تبنى المواقف السياسية الحكيمة تجاه الاتحاد السوفيتى، والقيام بدور حلقة الاتصال والمفكر الاستراتيجى، والموجه والمنشط لدور دبلوماسى، يستهدف تجنب العنف واستخدام القوة إلا كآخر الخيارات، بغية تأمين أوروبا والعالم لصالح إيجاد معادلات سياسية توفر هدوءا سياسيا يسمح بالتحاور، ويغذى سياسة «الانفراج السياسى» «Détente»، والسياسات تجاه أوروبا الشرقية المعروفة بـOstpolitik، وذلك من دون أن تخرج من بوتقة التوجه الغربى ومصالحها الاستراتيجية، علما بأن تلك المرحلة الناجحة لم تخلُ من نقاش جاد وحاد بين الحين والآخر عن الدور الألمانى كحليف للغرب.

ومع تنامى التوتر حول أوكرانيا سريعا فى الأسابيع الأخيرة، أُعيد طرح تساؤلات عدة حول الدور الألمانى، تساؤلات مختلفة وأحيانا متعارضة من الأطراف الفاعلة فى الساحة، تتساءل روسيا عن الدور السياسى والدبلوماسى التاريخى لألمانيا واستعادته من عدمه، وأمريكيا وغربيا تصب الأسئلة حول مصداقية الموقف والدور الألمانى كحليف حقيقى وقوى للغرب صامد أمام الشدائد، خصوصا أنه على الرغم من قوة الاقتصاد الألمانى، فإنها لم تحقق الهدف الذى حدده الحلف الأطلنطى بإنفاق 2 فى المائة من إجمالى إنتاجها القومى على موازنتها العسكرية.

طرحت هذه التساؤلات المتباينة سريعا وكثيرا فى الآونة الأخيرة، كما رأى البعض أن حكومة المستشار أولاف شولتز لم تكُن مستعدة بوجه كافٍ لمواجهة أزمة بهذه الخطورة والحساسية، وانتقدت ألمانيا عندما رفضت توفير مساعدات عسكرية جادة لأوكرانيا، واكتفت بعرض توفير بعض الخوذات العسكرية، ووصل الأمر إلى اتهام برلين بأن لها ميولا غير معلنة لصالح بوتين، وهى اتهامات فى غير محلها وإنما متوقعة فى ضوء سياسات ومواقف ألمانيا الراسخة ومصالحها المباشرة.

ويعلم كل متابع للسياسات أن ألمانيا تتردد منذ الحرب العالمية الثانية فى توفير دعم عسكرى أو الاشتراك فى عمليات عسكرية ضد دول أخرى، بل إنها عارضت غزو العراق عام 2003 والتدخل فى ليبيا فى 2011، وهذا مع مشاركة قواتها المسلحة فى عمليات عسكرية فى أفغانستان ومالى وكوسوفو والصومال، فى حالات كانت خليطا بين التصدى للإرهاب والعمليات المرتبطة بحماية المدنيين، فى سياق قرارات وتغطية سياسية من الأمم المتحدة، إلا أن ألمانيا من أكبر مصدرى السلاح عالميا، ما جعلها معرّضة لانتقادات شديدة واتهامات بأن خياراتها العسكرية بغرض الربح المالى من دون تحمّل مخاطر أو أعباء أمنية حقيقية.

وهناك اعتبارات ألمانية أخرى تجعل البعض يتساءل بالنسبة إلى الوضع فى أوكرانيا، ومنها التوجه الألمانى للتخلى عن توليد الطاقة من مصادر نووية وكذلك من الفحم، وهو ما يعنى الاعتماد المتزايد على الغاز الروسى عبر خط أنابيب «نورد ستريم 2»، الذى يصل إلى ألمانيا مباشرة عبر بحر البلطيق، وهذا إضافة إلى ضخامة حجم التعاون الاقتصادى بين برلين وموسكو، الذى يفوق حجم التعاون من قبل أى دولة أوروبية أخرى.

وهذه الاعتبارات المتعددة جعلت الموقف الألمانى لا يتعدى الدعم السياسى للموقف الغربى من التوتر فى الساحة الأوكرانية، إلا أنه موقف يصعب استمراره من دون أن تفقد ألمانيا المصداقية كحليف غربى، إذا احتد التوتر حول أوكرانيا، وشهد صداما عسكريا بالفعل.

خيارات صعبة أمام المستشار الجديد، وإنما هى أسئلة راسخة فى الأذهان منذ زمن طويل، وآن الأوان أن تدخل ألمانيا فى نقاش مجتمعى جاد حولها، وأن تشارك بجدية ومبادرة فى تشكيل موقف سياسى أوروبى خارجى مؤيد لأمريكا، وإنما من دون أن يكون محكوما بتوازنات الدول الكبرى، أو متسرعا فى استخدام القوة ضد الغير.

على ألمانيا الآن اتخاذ مواقف وخيارات محددة، قرارات صعبة على الرغم من حداثة الحكومة الألمانية الجديدة، وأمامها تنشيط دورها العسكرى فى التصدى للضغط الروسى، وهو ما يستبعده كثير من المحللين الألمان، نظرا إلى أن المجتمع الألمانى لا يزال يعيش بعقدة ذنب ثقيلة عن تجاوزاته خلال الحرب العالمية الثانية، ولا يتقبل دورا ألمانيا عسكريا صداميا وفى الصدارة.

وفى غياب هذا الخيار، ليس أمام برلين سوى تحمّل الثمن الاقتصادى الضخم حفاظا على مصداقيتها كحليف للغرب، من خلال إلغاء أو تجميد خط الأنابيب «نورد ستريم 2» والحد من تعاونها الاقتصادى مع روسيا، وذلك فى الوقت ذاته الذى تؤكد لحلفائها فى الغرب أنها لا تحبذ الأعمال العسكرية، وستدعم أوكرانيا سياسيا فى أوروبا واقتصاديا.

وليس من المبالغة القول إن المستشار الجديد شولتز عليه اتخاذ قرارات تاريخية وصعبة، قرارات لن تريح المجتمع الألمانى إذا تبنّى مواقف عسكرية ناشطة على غير العادة، ولن يرحب بها مؤيدوه إذا ظل ساكنا وخلق جرحا مزمنا بين بلاده وحلفائه التقليديين فى الغرب، أى أن صداها الوطنى فى جميع الأحوال لن يكون إيجابيا، واتخاذها لن يكون سهلا لأنه يمثل تآلفا حزبيا متنوعا، ويواجه ساحة دولية مضطربة، ومرحلة تحوّل أوروبية حساسة تسعى فيها القارة العجوز إلى تحديد هويتها ومكانها فى الساحة الدولية.

وأمام تلك الأوضاع والاعتبارات والخيارات الصعبة، نشط المستشار الألمانى دبلوماسيا فى جولة محمودة بزيارة روسيا وأوكرانيا، سعيا لوقف التصعيد ولتجنب عمليات عسكرية تحمل فى طيّاتها مخاطر جمة، وتفرض عليه اتخاذ قرارات صعبة. وستسجل الأيام المقبلة نتائج هذا الجهد، وعما إذا كنا على مشارف إعادة الاستقرار من جديد أو عند مفترق طرق ألمانيا وأوروبيا ودوليا.

نقلا عن إندبندنت عربية