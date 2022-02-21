مشترو العقارات في ألمانيا أنفقوا أكثر من 354 مليار يورو في 2021

ارتفعت مبيعات العقارات في ألمانيا في العام الماضي، إلى مستوى قياسي نظرا للطلب المنفلت على الشقق الجديدة.

وحسب مسح أجرته رابطة الوسطاء "آي في دي"، أنفق مشترو العقارات الخاصة والتجارية ما مجموعه 2ر353 مليار يورو في العام الماضي بزيادة 7ر13% مقارنة بنفقات عام 2020.

وأعلنت الرابطة أن قيمة المبيعات وصلت في العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق من قبل.

ورصد البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري، مؤشرات متزايدة على المبالغة في قيم المباني السكنية والشقق في المدن الألمانية.

ووثق البنك في تقريره تطور الشقق والمباني السكنية، وذكر أن أرقام رابطة مصارف بفاندبريف الألمانية في العام الماضي، أفادت بأن أسعار العقارات ارتفعت في العام الماضي بنسبة 3ر11% (وبنسبة 5ر7% في 2020).

وأفادت حسابات مزود البيانات "بولفينجزا" بأن نسبة الزيادة في 127 مدينة ألمانية وصلت إلى 7%.

وكتب البنك في تقريره الجديد اليوم الاثنين، أن "المغالاة في قيم العقارات السكنية تزايد" مضيفا " قياسا إلى نتائج التقديرات الحالية، فإن أسعار العقارات في المدن في عام 2021 زادت بما يتراوح بين 15 و40% مقارنة بالسعر الذي تشير إليه العوامل الاجتماعية الديموجرافية والاقتصادية".