إيران: شرطان أساسيان لنجاح المحادثات مع السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنّ التوصُّل إلى مباحثات مثمرة مع المملكة العربية السعودية يحتاج إلى تواصل المفاوضات وتوفر إرادة حقيقية لدى الرياض.

وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "أشقاؤنا في السعودية يعلمون أن أي حوار وتفاوض لا بد له من قاعدتين أساسيتين إذا أريد له أن يكون مثمرا: الأول هو الاستمرارية والآخر هو الإرادة الحقيقية للتفاوض من أجل تحقيق نتائج جيدة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع: "إذا دمج السعوديون هاتين القاعدتين في أقرب وقت ممكن، أي الاستمرارية والإرادة الحقيقية، فسوف نشهد محادثات مثمرة ونتائج جيدة.. دعونا نجري حوارًا في الخليج الفارسي وإذا كان موعد الجولة الخامسة نهائيا فسوف نشارك".

في السياق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، بأنّ موسكو مستعدة لأن تكون وسيطا بين إيران والسعودية.

وأضاف خلال مؤتمر الشرق الأوسط الحادي عشر للمناقشة الدولية: "عرضنا مرارا على شركائنا في الرياض وطهران وساطتنا، ويمكن لموسكو أن تكون مكان اجتماع رسمي وغير رسمي. وفي هذا الصدد، لا يزال اقتراحنا مطروحًا على الطاولة".

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، استعداد بلاده لمواصلة المحادثات مع السعودية، لحين الوصول إلى نتيجة.

وشدد رئيسي، بحسب البيان، على ضرورة أن "يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المحادثات مع طهران في غضون فترة زمنية قصيرة، في ظل جو من التفاهم والاحترام المتبادلين".