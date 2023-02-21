أمريكا تشكر قيرغيزستان لاستعادتها 59 شخصا من مخيمات النازحين في سوريا

أعربت الولايات المتحدة عن امتنانها لاستعادة حكومة قيرغيزستان الأسبوع الماضي 18 امرأة و41 طفلاً من مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- "نحن ممتنون لقيرغيزستان وشركائنا المحليين، قوات سوريا الديمقراطية، للعمل معنا للمساعدة في حل التحديات الإنسانية والأمنية المستمرة التي يطرحها مخيما الهول وروج.

وأضاف البيان أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديداً مستمراً للمنطقة بما في ذلك الآلاف من السكان المستضعفين في مخيمات النازحين هذه.

وأشار البيان إلى أن العودة إلى الوطن هي الحل الدائم الوحيد لهذا الوضع الإنساني والأمني الملح. وما يقرب من 10 آلاف من سكان مخيمي الهول وروج للنازحين هم من أكثر من 60 دولة من خارج سوريا والعراق.

واختتم البيان بحث جميع الحكومات على أن تحذو حذو قيرغيزستان وإعادة مواطنيها وخاصة النساء والأطفال.