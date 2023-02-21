بوتين: العقوبات المناهضة لروسيا لا تحقق هدفها

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قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، إن روسيا لا تدع نفسها تصاب بالاضطراب بسبب العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن الهدف من العقوبات المناهضة لروسيا هو جعل مواطني روسيا يعانون.

وتابع بوتين، في خطابه للأمة اليوم الثلاثاء: "يالهم من أشخاص يتمتعون بالإنسانية"، في إشارة إلى الساسة الغربيين الذين يفرضون العقوبات.

وأضاف: "هم يريدون أن يعاني المواطنون من أجل التسبب في زعزعة أستقرار مجتمعنا، ولكن حساباتهم لم تفلح".

وأوضح بوتين: "الاقتصاد والنظام الإداري في روسيا أثبتا أنهما أقوى بكثير مما توقعه الغرب".

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعلنا هذا الأسبوع عن فرض عقوبات جديدة مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية في أوكرانيا الجمعة المقبل.

وأكد الغرب أن العقوبات ليست موجهة نحو شعب روسيا، ولكن تهدف لوقف الحرب في أوكرانيا.