زيادة الحد الأدنى للأجور في جنوب أفريقيا

قررت حكومة جنوب أفريقيا زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 9.6% إلى 25.42 راند (1.39 دولار) للساعة اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن هذه الزيادة تفوق معدل التضخم الذي يتوقعه البنك المركزي الجنوب أفريقي للعام الحالي ويبلغ 5.4%.

وأضافت أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، يأتي قبل يوم واحد من عرض وزير المالية إنوش جودونجوانا، مشروع ميزانية العام الجديد والذي يتضمن التوقعات لفاتورة الأجور في الميزانية.

يذكر أن حكومة جنوب أفريقيا بدأت في يناير 2019 فرض حد أدنى للأجور لحماية الطبقة العاملة من الأجور المنخفضة بشكل غير مقبول.

ورغم أن زيادة الحد الأدنى للأجور يستهدف تقليص الفجوة في الأجور في أحد أكبر المجتمعات معاناة من تفاوت الدخول في العالم، فمن غير المحتمل أن تؤثر هذه الخطوة على مستويات المعيشة بالنسبة لجزء كبير من السكان، حيث إن حوالي 33% من قوة العمل لا يعملون.