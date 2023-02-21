ناجية من زلزال تركيا المدمر تطعم 700 شخص متضرر يوميا

تواصل السيدة شمسي هنجر، الناجية من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا قبل نحو أسبوعين، تقديم الطعام يومياً لقرابة 700 من المنكوبين في ولاية كهرمان مرعش، وذلك بدعم من منظمات المجتمع المدني.

بداية هذه المبادرة من السيدة التركية، جاءت على شكل توزيعها الطعام من حسابها الخاص، على المنكوبين وكوادر البحث والإنقاذ في الولاية.

ولاحقاً، نسقت السيدة هنجر مع منظمات مجتمع مدني لتأمين الدعم لها، لتقوم حالياً بتقديم وجبات الطعام لقرابة 700 شخص من المنكوبين، يومياً في الولاية التي كانت مركز الزلزال المدمر.

وقالت هنجر في تصريحات لوكالة الأناضول الحكومية، إنها قدمت الطعام لقرابة 50 شخصا بإمكاناتها الشخصية، خلال اليوم الأول للزلزال.

وأضافت أنه في الأيام التالية تمكنت من تقديم الطعام لـ 200 شخص، بإمكاناتها الشخصية أيضاً.

وأوضحت أنها تواصلت فيما بعد مع منظمات المجتمع المدني، لتقديم الدعم لها، لتتمكن اليوم من تقديم الطعام لقرابة 700 شخص يومياً من المنكوبين.

ويعين السيدة التركية في مهامها التطوعية هذه زوجها وابنتها.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة 7.7 درجة، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجة تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، بالإضافة إلى دمار مادي ضخم.