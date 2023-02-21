الاتحاد الأوروبي يتجاوز هدف خفض استهلاك الغاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد الأوروبي خفضت استهلاك الغاز بنسبة 19.3% منذ الصيف الماضي، لتتجاوز هدف الاستهلاك الذي وضعته الكتلة الأوروبية.

ويذكر أنه بعدما خفضت روسيا صادرات الغاز للكتلة الأوروبية في أعقاب غزو أوكرانيا، تعهدت الدول الأوروبية بخفض الطلب بنسبة 15% خلال الأشهر ما بين أغسطس الماضي ومارس المقبل مقارنة بنفس الفترة خلال الخمسة أعوام السابقة.

وأظهر تقييم للأشهر من أغسطس حتى يناير الماضي أن 22 دولة من بين 27 دولة خفضت الطلب بنسبة 15% أو أكثر.

ووفقا ليوروستات، سجلت فنلندا وليتوانيا والسويد أكبر خفض بنسبة سالب 57.3% وسالب و47.9% وسالب 40.2% على التوالي.

وخفضت دول أخرى استهلاك الغاز ولكن بنسبة أقل من الهدف المستهدف وهي سلوفينيا (سالب 14.2%) وإسبانيا (سالب 13.7%) و إيرلندا (سالب 0.3%) .

وسجلت دولتان فقط بالاتحاد الأوروبي زيادة في الطلب وهما سلوفاكيا بزيادة بنسبة 4.6% ومالطا بنحو 11.9%.