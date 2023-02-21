تراجع عائدات صادرات النفط السعودية للشهر الحادي عشر على التوالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تراجعا شهريا لعائدات صادرات النفط السعودية خلال ديسمبر الماضي للشهر الحادي عشر على التوالي إلى 85.5 مليار ريال "22.9 مليار دولار" مقابل 90 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة الصادرات زادت خلال ديسمبر الماضي، زادت بنسبة 11.1% سنويا أي بقيمة 8.5 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

في الوقت نفسه زادت صادرات السعودية ككل خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.1% سنويا إلى 108.2 مليار ريال مقابل 107 مليارات ريال خلال ديسمبر 2021.

وتراجعت صادرات السعودية غير النفطية خلال ديسمبر الماضي إلى 22.7 مليار ريال مقابل 30.1 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام السابق.