بعثة الوكالة الأمريكية والقابضة للمياه يتفقدان مشروع صرف صحي درنكة بأسيوط

تفقدت السيدة ليزلي رد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ويرافقهما كلا من الدكتور المهندس صلاح بيومي، والدكتور المهندس أحمد معوض نائبا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة.

ويشمل المشروع 3 محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجة، والتي تعمل على طاقة تصميمية 2500 م3 / اليوم ، ومحطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية والتى تعمل على طاقة تصميمية 3888 م3/ اليوم )، و21 كيلو مترًا طوليًا بشبكات انحدار، و9 كيلو مترات طولية بخطوط الطرد، و3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيه يستفيد منها أكثر من 8 آلاف نسمة، فضلا عن 3 ملايين زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة".

كما زار الوفد دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الذي يقع على الجبل الغربي المعروف بجبل درنكة لمدينة أسيوط، وعلى ارتفاع مائة متر من القرية وحقولها الموجودة أسفله.

وقدم رئيس درنكة شرحا للوفد للتعرف على تاريخ الدير الذي يعد من أقدم الأديرة بمصر، ويعد من المعالم السياحية المهمة في البلاد المصرية يقصده الوافدين من داخل مصر وخارجها، للتعرف على المكان الذى انتهت إليه مسيرة العائلة المقدسة ومنه بدأت رحلة العودة.

والتقى الوفد بعدد من أهالي القرية الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة بتنفيذ مشروع الصرف الصحي، الذي ساعدهم على التخلص من الصرف الصحي بطريقة آمنة وآدمية، وخفف عنهم أعباء وتكلفة نزح وكسح مخلفات الصرف الصحي، والتي كانت تزيد عن خمسمائة جنيه شهريا وفقا لما أدلى به أهالي القرية.

جاء ذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات شركات المياه بأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا، وبعض قيادات الشركة القابضة، والسيدة لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، وكاثلين كيرش المسؤول الهندسي ومسؤول تكامل المناخ بالوكالة الأمريكية، وعدد من مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.