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خالد مرتجي: الأهلي حقق أفضل مشاركة له في كأس العالم للأندية بالمغرب

الشروق
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 3:06 ص

قال خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم، حقق أفضل مشاركة له في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب، على مدار تاريخه رغم تحقيق المركز الرابع.

وأضاف مرتجي في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قدم مباريات كبيرة للغاية في البطولة، وكنا قادرين على الوصول للمباراة النهائية".

وتابع: "قدمنا مباراة قوية أمام ريال مدريد الإسباني، وكنا قادرين على الفوز والعبور، ولكن افتقدنا للثقة في جزء من المباراة".

واختتم مرتجي: "تواجدت مع النادي الأهلي في كل مشاركاته بكأس العالم للأندية سواء منسق أو رئيس بعثة، ولكن هذه المرة هي الأفضل من وجهة نظري".


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