الأمم المتحدة تقترح 3 خطوات عملية لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية

اقترح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ "خالد الخياري"، ثلاث خطوات عملية لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا أن الأمين العام يشعر بالأسف الشديد للانقسامات التي منعت المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات بشأن جمهورية كوريا الشمالية والتهديدات الأخرى الماثلة أمام السلم والأمن بأنحاء العالم.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "الخياري" أن أولى الخطوات تتمثل في اتخاذ كوريا الشمالية خطوات فورية لاستئناف الحوار المؤدي إلى السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه، مشددا على ضرورة أن يشمل ذلك امتناعها عن القيام بمزيد من التجارب النووية أو إطلاق القذائف باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.



والخطوة الثانية التي شدد عليها المسؤول الأممي هي الحاجة إلى اتباع نهج شامل، منوها بالتزام مجلس الأمن بالحل السلمي والشامل الدبلوماسي والسياسي للوضع في شبه الجزيرة الكورية، وبالأهمية التي يوليها المجلس للعمل على تخفيف التوترات، وجدد التأكيد على أن الدبلوماسية، لا العزلة، هي السبيل الوحيد للمضي قدما.



وتمثلت الخطوة الثالثة، التي اقترحها "الخياري" أمام مجلس الأمن، في تجنب التصعيد، مشددا على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال، خاصة على الجانب العسكري، وقال إن تجنب خطاب المواجهة سيساعد على خفض التوترات السياسية وخلق مساحة لاستكشاف السبل الدبلوماسية.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أدان بشدة إطلاق صاروخ باليستي آخر عابر للقارات من قبل جمهورية كوريا الشمالية.