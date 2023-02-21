بريطانيا تحث بوتين على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة بمعاهدة ستارت

حثت بريطانيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إعادة النظر في قراره بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة «ستارت» الجديدة مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء: «نأمل أن يعيد بوتين النظر في قراره المتهور بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت».

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة «أسوشيتيد برس»: «الحد من التسلح أمر حيوي لأمن كوكبنا، وهذا مثال آخر على تعريض بوتين الأمن العالمي للخطر، من أجل تحقيق مكاسب سياسية».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية «ستارت».

وقال بوتين في خطابه إن روسيا لا تنسحب من الاتفاقية، لكنها تعلق مشاركتها.

وبموجب معاهدة الحد من الأسلحة النووية الرئيسية، يُسمح لكل من الولايات المتحدة وروسيا بإجراء عمليات تفتيش على مواقع الأسلحة الخاصة بكل منهما، لكن عمليات التفتيش توقفت منذ عام 2020 بسبب جائحة Covid-19.

ومع ذلك، لا تزال معاهدة «نيو ستارت» سارية، ومددت اتفاقية سابقة بين موسكو وواشنطن المعاهدة حتى 4 فبراير 2026.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، رفضت روسيا باستمرار السماح بتفتيش منشآتها النووية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: «روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة (نيو ستارت) لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها».

كما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في يناير أن «رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش، يمنع الولايات المتحدة من ممارسة حقوق مهمة بموجب المعاهدة، ويهدد قابلية السيطرة على الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا».