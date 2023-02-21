بايدن: سندافع عن الديمقراطية وحق الأوكرانيين في العيش بحرية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن هجوم روسيا على أوكرانيا هو الأكثر همجية، مؤكدا أن بلاده ستدافع عن الديمقراطية وحق الأوكرانيين في العيش بحرية.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها ببولندا بثتها شبكة سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون المزيد من العقوبات ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ قبل نحو عام.

وأشار بايدن إلى أن بوتين يواجه اليوم ما لم يتوقعه رغم محاولته تجويع العالم من خلال منع أوكرانيا من تصدير حبوبها.

وناشد الشعب الروسي قائلا "لا نسعى لاحتلال بلادكم أو تدميرها وبوتين هو من اختار الحرب".

وأجرى الرئيس الأمريكي زيارة غير معلنة لكييف أمس واعدا حليفته أوكرانيا بأسلحة جديدة وبدعم "لا يتزعزع".

وتأتي زيارة بايدن إلى كييف قبل أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لتعطي كييف دفعة معنوية خلال منعطف حاسم من الصراع.