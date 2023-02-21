عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني: خيار الحرب مطروح بقوة

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء، أن خيار الحرب مازال مطروحا بقوة في البلاد، في حال بدد الحوثيون ما تبقى من آمال السلام.

وقال صالح، في كلمة له بمعسكر تدريبي لقوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي، تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن أي "حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولًا تضحيات الشعب اليمني، وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، وبعيدًا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها جماعة الحوثي لتملك رقاب اليمنيين".

ولفت صالح إلى أن "أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة لن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان".

كما شدد صالح على أن "حالة اللا حرب واللا سلم، لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأنه حتمًا سيُوضع لها حدٌّ"، مشيرا إلى أن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة من الحوثيين.

وأفاد بأن "كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديدًا لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة".

وتوعد عضو مجلس القيادة الرئاسي بأن "الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها، وستُقابل بحزم".

تأتي تصريحات صالح مع استمرار التصعيد العسكري في اليمن ، بعد أن انتهت في بداية أكتوبر 2022 الهدنة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي والتي استمرت ستة أشهر، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن عرقلة تمديدها.