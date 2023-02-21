محتجون لبنانيون يقطعون الطرق احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية

أقدم عدد من المحتجين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، على قطع الطرق جنوبي البلاد وفي العاصمة بيروت؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأقدم عدد من المواطنين بعد ظهر اليوم الثلاثاء على قطع اوتوستراد العاقبية - صور، جنوبي لبنان بالإطارات المطاطية المشتعلة؛ احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.

وفي العاصمة بيروت قطع عدد من المحتجين الطريق عند مستديرة الطيونة بالإطارات المشتعلة عصر اليوم الثلاثاء لبعض الوقت وحضرت عناصر الجيش اللبناني وعناصر الدفاع المدني الذين قاموا بإطفاء النيران وفتح الطريق.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، حيث تخطى سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء عتبة الـ80000 ليرة لبنانية.وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.