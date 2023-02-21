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بثت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال في مدينة سمندج بولاية هاطاي التركية.

ومساء الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04 بالتوقيت المحلي.

https://twitter.com/AlHadath/status/1627966511007539201?s=20

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجة على مقياس ريختر، ووفاة 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال.

ويأتي الزلزال الجديد في هطاي، بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وتحدثت تقارير تركية، عن أضرار طالت بعض الطرق والجسور في ولاية هاطاي جنوبي البلاد، جراء الزلزال الجديد.

وتسبب الزلزال في انهيار بعض المباني بهطاي التي كانت متضررة بشكل كبير جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الجاري.

كما ألحق الزلزال أضرارا ببعض الطرق والجسور في مركز الولاية وأقضيتها، حيث حدثت صدوع وتشققات في جسور على نهر العاصي بمدينة أنطاكية، وطرق في شارع "توركمان باشي" ومنطقة "أوزون تشارشي" بالمدينة.

وعمدت قوات الأمن إلى إغلاق الجسور والطرق المتضررة، ووضع عناصر في تلك المناطق من أجل سلامة المواطنين.