بوتين يعلن تقديم دعم للمحاربين القدامي وأسر الجنود

قبل فترة قصيرة من الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية على أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين، عن تقديم مزيد من الدعم المالي للمحاربين القدامي الروس وأسر الجنود الذي قتلوا.

وقال بوتين، في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية، إنه أصدر أوامره للحكومة للعمل مع الأقاليم لتأسيس صندوق حكومي خاص، مضيفا أن العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية يجب أن يقوموا برعاية أسر قتلى الحرب والمحاربين القدامي.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإنه سوف يتم منح الذي يشاركون في العملية العسكرية الخاصة، عطلة لمدة 14 يوما كل ستة أشهر.