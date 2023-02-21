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أمرت الحكومة الرومانية بتعليق الأعمال في المركز الروسي للثقافة والعلوم، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بوخارست.

وقالت وزارة الخارجية، إن القرار تم اتخاذه بسبب "الدعاية والمعلومات المغلوطة وتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها الاتحاد الروسي في أوكرانيا".

وذكرت أنه تم استدعاء السفير الروسي ليتم نقل القرار له شخصيا.

وأضافت وزارة الخارجية، أن المركز الثقافي الروسي في بوخارست الذي تديره روسيا، وتم افتتاحه في 2015 "شوه الواقع والحقيقة التاريخية (بشكل نشط )" في فعالياته.

وتم منح المركز الثقافي مهلة حتى 20 أغسطس من العام الجاري ليجري الخطوات الإدارية ذات الصلة لوقف أعماله.