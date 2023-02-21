زلزال تركيا الجديد يخلف أضرارا في المقبرة المركزية بأنطاكية

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أسفر زلزال هطاي الجديد الذي وقع مساء أمس الاثنين، عن أضرار في المقبرة المركزية بمدينة أنطاكية جنوب تركيا.

وإلى جانب الخسائر التي لحقت بالطرقات والجسور في المنطقة، أدى الزلزال أيضا إلى اقتلاع أشجار وتحطم شواهد قبور في المقبرة المركزية بأنطاكية، وفق وكالة الأناضول الحكومية.

وعلى إثر ذلك، بدأت السلطات المختصة ترميم أضرار الزلزال وإصلاح الطرق وإعادة فتحها.

وأمس الاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة منطقة "دفنة" بولاية هطاي التركية (جنوب)، الساعة 20.04 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى وفاة 6 أشخاص، وإصابة 294 آخرين بينهم 18 بحالة خطيرة.

ويأتي زلزال هطاي بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية قهرمان مرعش (جنوب) بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.