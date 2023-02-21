وزير الإنتاج الحربي يجتمع مع وزير الدفاع السوداني على هامش معرض IDEX 2023

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم، وذلك داخل الجناح السوداني بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" المقام بدولة الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تحت رعاية محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عمق ومتانة أواصر العلاقات (المصرية – السودانية)، معرباً عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطلعه إلى العمل على طرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية من خلال التعاون مع الجانب السوداني.

وأشاد بالتطور الذي وصلت إليه الصناعات الوطنية الدفاعية السودانية، والذي لمسه خلال زيارته للجناح السوداني بمعرض "IDEX 2023".

من جانبه، أشاد الفريق يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني، بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دورها في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف أنه يتطلع من خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولي الإماراتي "IDEX 2023" لعقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.