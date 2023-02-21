سوناك يسعى لإقناع النواب المحافظين بتأييد اتفاق يلوح في الأفق بشأن بريكست

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محاولة تواصل مع المعارضين المحافظين، لنيل تأييدهم لاتفاق ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمتعلق بأيرلندا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من المحادثات مع التكتل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، أن سوناك عقد اجتماعات فردية مع أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين، شرح خلالها الخطوط العريضة لاتفاق مرتقب مع التكتل .

وذكر مصدر مطلع آخر أنه من المقرر أن يطلع وزير الخارجية جيمس كليفرلي عامة أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان غدا الثلاثاء ، على أحدث المفاوضات.

ويحاول سوناك وضع نهاية لقضية أدت إلى تسميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل قبل ثلاث سنوات ، ألا وهي طبيعة الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية مع بريطانيا العظمى ، بعد السماح للإقليم بالبقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وتشير المباحثات مع المعارضين المحافظين إلى إحراز تقدم آخر نحو الكشف عن اتفاق طال انتظاره.

ولم يرد مجلس الوزراء في 10 دوانينج ستريت على طلب بالتعقيب.

