 سوناك يسعى لإقناع النواب المحافظين بتأييد اتفاق يلوح في الأفق بشأن بريكست - بوابة الشروق
الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يتحمل خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني؟
النتـائـج تصويت

سوناك يسعى لإقناع النواب المحافظين بتأييد اتفاق يلوح في الأفق بشأن بريكست

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 فبراير 2023 - 12:28 ص

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محاولة تواصل مع المعارضين المحافظين، لنيل تأييدهم لاتفاق ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والمتعلق بأيرلندا الشمالية، وذلك بعد أسابيع من المحادثات مع التكتل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، أن سوناك عقد اجتماعات فردية مع أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان بعد ظهر اليوم الاثنين، شرح خلالها الخطوط العريضة لاتفاق مرتقب مع التكتل .

وذكر مصدر مطلع آخر أنه من المقرر أن يطلع وزير الخارجية جيمس كليفرلي عامة أعضاء حزب المحافظين بالبرلمان غدا الثلاثاء ، على أحدث المفاوضات.

ويحاول سوناك وضع نهاية لقضية أدت إلى تسميم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ خروج بريطانيا من التكتل قبل ثلاث سنوات ، ألا وهي طبيعة الترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية مع بريطانيا العظمى ، بعد السماح للإقليم بالبقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وتشير المباحثات مع المعارضين المحافظين إلى إحراز تقدم آخر نحو الكشف عن اتفاق طال انتظاره.

ولم يرد مجلس الوزراء في 10 دوانينج ستريت على طلب بالتعقيب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك