إسماعيل يوسف: رصدنا مكأفات ضخمة للاعبي الزمالك حال الفوز على الترجي

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تحدث إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مواجهة الفريق الأبيض المصيرية أمام الترجي التونسي، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره الزمالك على ملعب رادس، يوم السبت القادم، ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة ناديه: «رصدنا مكأفات ضخمة للاعبين، حال تحقيق الفوز أمام الترجي في المباراة القادمة».

وأضاف: «أحمد فتوح سيكون جاهزًا لمواجهة الترجي، وجميع اللاعبين في حالة تركيز لتحقيق الانتصار في المباراتين القادمتين أو على أقل تقدير جمع 4 نقاط».

وتابع: «الونش لن يعود للمشاركة مع الزمالك في المباريات قبل أسبوعين من الآن، والفريق لم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن».

وعن تعادل الزمالك مع المريخ السوداني، قال: «عانينا من أرضية الملعب في مباراة المريخ، كما أنه فريق قوي ومواجهته مع بطل الجزائر لن تكون سهلة».

وأتم: «تحدثت مع مراقب مباراة المريخ، والذي أكد لي على أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء».