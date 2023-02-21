ضبط 72 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 71 ألفا و518 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 13 ألفا و896 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و187 مخالفة سير بدون تراخيص، و31 مخالفة موقف عشوائي، و9 مخالفات شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.