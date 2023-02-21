الجارديان: زيارة بايدن لأوكرانيا تؤكد إصرار الغرب على استمرار دعم كييف

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا أمس الاثنين، تؤكد إصرار الدول الغربية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لكييف لتعزيز قدرتها في مواجهة القوات الروسية خلال الحرب المشتعلة في الوقت الراهن بين الطرفين.



ويشير المقال، الذي كتبه الصحفي أندرو روث، إلى أن تلك الزيارة تبعث برسالة واضحة لروسيا أن الدعم الغربي لأوكرانيا لم ولن يتراجع، موضحا في الوقت نفسه أن زيارة بايدن لم تلق أي ترحيب من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي يستعد لإلقاء كلمة للشعب الروسي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأولى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا التي تحل في الرابع والعشرين من فبراير.



ويوضح المقال في هذا السياق أنه من المقرر أن يلقي الرئيس بوتين كلمة للشعب الروسي من داخل البرلمان بمناسبة حلول الذكرى الأولى للعملية العسكرية الروسية، كما أنه من المتوقع أن تقام احتفالات غنائية في وقت لاحق اليوم، يعقبها غدا الأربعاء، لقاء غير عادي لمجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية (مجلس الدوما) ومجلس الاتحاد الروسي.



ويقول المحللون، كما يشير الكاتب، إنه من المتوقع أن يهاجم الرئيس الروسي خلال كلمته الدول الغربية وأن يقوم بتصوير الموقف الراهن في أوكرانيا على أنه حرب بين روسيا والدول الغربية وليست مجرد حرب تشنها روسيا ضد أوكرانيا.



ويوضح الكاتب أن موسكو استقبلت زيارة بايدن بصمت تام على الرغم من عدم رضائها عنها حيث إنها تأتي في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، تصل قيمته إلى ما يربو على 500 مليون دولار، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بنهاية الأسبوع الحالي.



ويعبر الكاتب عن رأيه أن الكرملين يمر حاليا بمرحلة معقدة فيما يخص الحرب في أوكرانيا ولاسيما في أعقاب الهجمات العنيفة والمكثفة التي شنتها القوات الروسية على العديد من المناطق في أوكرانيا خلال الأسابيع الماضية وفي ظل توقعات بقيام القوات الأوكرانية بتوجيه هجمات مضادة على مواقع روسية.



ويلفت المقال إلى أن زيارة بايدن أمس لأوكرانيا تؤكد في الوقت نفسه، تقدير روسيا للموقف الأمريكي من الحرب في أوكرانيا وأن موسكو لا تحارب القوات الأوكرانية فقط بل تحارب الدول الغربية مجتمعة على الأراضي الأوكرانية.



ويقول الكاتب في ختام المقال، إن الزيارة يمكن النظر إليها كذلك من منظور الانتخابات الأمريكية المقبلة، حيث يسلط الضوء على تصريحات محللين سياسيين يعربون فيها عن رأيهم أن تلك الزيارة قد تعد بداية موفقة لبايدن من أجل إعادة ترشيحه لفترة ولاية ثانية.