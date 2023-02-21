سوريا تشيد بالموقف الروسي المتضامن معها في مواجهة آثار الزلزال المدمر

أشاد السفير السوري لدى روسيا بشار الجعفرى ، اليوم/الثلاثاء/ بالموقف الروسي (قيادة وشعبا) تجاه ضحايا الزلزال في جميع أنحاء المدن السورية المنكوبة .

وقال الجعفري - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن زلزال السادس من فبراير المؤلم، وتداعياته الكارثية أظهر أهمية التضامن الروسي (حكومة وقيادة وشعبا)، في مد يد العون لسوريا، سواء عبر إرسال طائرات مباشرة من موسكو إلى دمشق وحلب واللاذقية أو عبر تقديم تبرعات عينية ونقدية للسفارة السورية لموسكو .

وأضاف السفير السوري أن السفارة تقوم بدورها في استقبال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر من المواطنين الروسيين والجالية السورية لإرسالها إلى المناطق المنكوبة .



