تأجيل محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في قضية اللجنة الإعلامية للإخوان لجلسة 7 مارس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان» لجلسة 7 مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

وأوضح أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها فإن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.