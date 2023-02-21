التعاون الإسلامي والولايات المتحدة تؤكدان ضرورة مواصلة التعاون المشترك

بحث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت، خلال لقائه مع نائب مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بنيام، القضايا الثنائية، بما في ذلك متابعة نتائج الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بينهما، التي عقدت في واشنطن خلال شهر مايو 2022.



وأكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء- ضرورة مواصلة دعم الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وفي سياق متصل، التقى بخيت -على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث- وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.



وأعرب بخيت -خلال اللقاء- عن تقدير ودعم منظمة التعاون الإسلامي العميق للأونروا لعملها المستمر ومسؤوليتها عن توفير الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلي القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، والتي تحث الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على دعم ميزانية الأونروا.



وأكد أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة في إدارة شؤون فلسطين تشارك بانتظام في اجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة الاستشارية للأونروا وتبذل كل جهدها لتعزيز الشراكة مع الأونروا وحث الدول الأعضاء علي دعم الأنشطة المختلفة للأونروا.



من جانبه، أكد لازريني، حرص الوكالة على تعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمة، مشيداً في الوقت ذاته بدعم الدول الأعضاء لأنشطتها في مختلف المجالات.