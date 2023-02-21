قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستجرى عام 2024، متعهدا بإجرائها وفقا للقانون وباحترام كل الإجراءات الديمقراطية.

وأضاف في خطاب ألقاه أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لا تحتاج أي قروض، مؤكدا أن البنوك الروسية لديها مبالغ ضخمة، كما أن أرصدتها زادت خلال العام الماضي.

وأشار إلى العمل على تطوير موانئ البحر الأسود وبحر آزوف، مع توسيع العلاقات الخارجية وبناء ممرات لوجستية جديدة.

ورأى بوتين، أن الاقتصاد الروسي أثبت أنّه أقوى بكثير من فرضيات الغرب وتأثير العقوبات، مؤكدا مواصلة العمل مع من سماهم "الشركاء" لإنشاء نظام مصرفي مستقل عن الدولار، لكنه لم يحددهم.