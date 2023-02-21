أظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني "آي دبليو"، أن الحرب في أوكرانيا كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 1.6 تريليون دولار العام الماضي.



وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، اليوم الثلاثاء: "وفقا لتقديرات المعهد، تراجع الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2022 بمقدار يزيد بكثير عن 1600 مليار دولار، مقارنة بما كان يمكن أن يكون بدون الغزو الروسي لأوكرانيا". ويتوقع المعهد أن تصل خسائر الإنتاج العالمي إلى حوالي تريليون دولار أخرى هذا العام.



وبحسب الصحيفة، فإن توقعات الخريف لصندوق النقد الدولي كانت أساس تقديرات وحسابات المعهد. وتمت مقارنة تطور الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 وتوقعات عام 2023 بالتطور المتوقع أصلا في نهاية عام 2021 دون حرب أوكرانيا.



ونقلت الصحيفة عن الدراسة أن الحرب أدت إلى اضطرابات في الإمدادات والإنتاج على مستوى العالم. وبالإضافة لذلك، ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، كما ارتفع معدل التضخم بشكل حاد في كل مكان، وخفض من القوة الشرائية.