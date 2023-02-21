ألمانيا تدرس تقديم مزايا ضريبية للاستثمارات الخضراء

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تعتزم الحكومة الألمانية تقديم حوافز ومزايا ضريبية لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وشبكات نقل الطاقة والاستثمارات الصديقة للبيئة؛ ردا على قانون خفض التضخم الأمريكي الذي يقدم حوافز ومزايا مالية بمئات المليارات من الدولارات للمشروعات والتكنولوجيا الخضراء مثل السيارات الكهربائية ومكوناتها ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومستلزماتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ورقة أعدتها وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة تعمل على إعداد وسيلة جديدة لألمانيا يمكن أن تساير المزايا التي تقدمها الحكومة الأمريكية.

ويحتاج أي إجراء ألماني في هذا السياق إلى موافقة المفوضية الأوروبية بسبب القواعد المنظمة للدعم الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لقانون خفض التضخم الذي صدق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستقدم الحكومة دعما وتخفيضات ضريبية تصل إلى 370 مليار دولار لمشروعات إنتاج السيارات الكهربائية ومحركات الطائرات التي تعمل بالوقود البديل ومشروعات الطاقة المتجددة.

وتحاول المفوضية الأوروبية إيجاد وسيلة للرد على القانون الأمريكي خوفا من خروج الاستثمارات والشركات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.