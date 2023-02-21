إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بأربع عزب في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الثلاثاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد، وعدم التهاون مع أي مخالفة بكل أحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، وردع أي مخالف.

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 12 حالة تعدٍ ومتغير مكاني بعزب "خطاب، ومحسن نمره 10 ومحسن الصغري، ولاشين"، عبارة عن أسوار ومبانٍ مخالفة تم ازالتها حتي سطح الأرض، وكذا إزالة حوائط وغرف حتى سطح الأرض بالعقار الكائن 211 شارع جمال عبد الناصر بمنطقة فيكتوريا.

ونفذ حي المنتزه ثانٍ برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة للتصدي لأعمال البناء المخالف بأحد العقارات الكائنة شارع 25 مستشارين، وتم إزالة قواطيع حوائط داخلية مخالفة بالدور الأول وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشن حي العامرية ثانٍ برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنجع كاتب عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض تم إزالتها بالكامل.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.