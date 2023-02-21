الكرملين: زيارة بايدن إلى أوكرانيا لا تشكل أي حدث استثنائي بالنسبة لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا ليست حدثًا استثنائيًا من شأنه أن يؤثر على الشؤون الروسية المحلية.

وذكرت، وكالة "تاس" أن ذلك جاء في رد لبيسكوف عندما سُئل، خلال مقابلة مع القناة الأولى الروسية، عما إذا كان على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجرى بعض التغييرات السياسية في ضوء زيارة بايدن الأخيرة إلى كييف.

وقال المتحدث: "دعونا نبقى سياديين ولا ننتبه إلى أي شيء .. دعونا نستمر في اعتبار أن الأولوية الرئيسية بالنسبة لنا هي أنفسنا وأجندتنا".

وشدد بيسكوف على أن موسكو مع ذلك "تراقب عن كثب" زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف، وستراقب أيضًا زيارته إلى بولندا اليوم الثلاثاء.

يُشار إلى أن بايدن زار كييف، أمس الإثنين، ولم تكن الزيارة مفاجئة فحسب، بل ظلت سرية حتى اللحظة الأخيرة.ويزور الرئيس الأمريكي حاليا بولندا، حيث من المقرر أن يجتمع بنظيره البولندي أندريه دودا وزعماء بلغاريا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وإستونيا.