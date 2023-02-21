رواندا وزيمبابوي تقتربان من الاتفاق على انتاج كهرباء بقيمة 800 مليون دولار

أحرزت زيمبابوي ورواندا تقدمًا كبيرًا في برنامج كهربة الريف لبدء تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

وذكرت دورية "أول أفريقا" المطلعة على المحادثات أن رواندا وافقت على مساعدة زيمبابوي في تمويل برنامج كهربة الريف لتحسين حياة الأشخاص، فيما يتماشى هذا التوجه أيضًا مع توجه الحكومة المتمثل في "عدم ترك أي شخص خلف الركب" ،وهي خطوة عملاقة نحو تحقيق هدف الدولة لدخل أعلى من المتوسط بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الاتفاق الذي تبلغ تكلفته 800 مليون دولار يشمل تسعة مشاريع مختلفة من التوليد والنقل والتوزيع إلى خدمات العملاء، موضحة أن حجم المشروع كبير، وقد يتم الإفصاح قريبا عن التفاصيل.

وتابعت الدورية أن غالبية سكان زيمبابوي يعيشون في كهرباء ريفية ، وبعضهم بعيد عن شبكة الكهرباء، ويساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 800 مليون دولار البلاد على سد فجوة الوصول إلى الطاقة، وأن الوصول إلى الطاقة شرط مسبق لأي تطوير، وأن إضاءة المناطق الريفية تسرع حتماً من التنمية والأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق.



